Обнинск планирует еще расширить свои границы

27.11.2018 15:46 295

Расширение границ Обнинска за счет присоединения деревни Белкино и части земли вокруг деревни Кабицино стало первым этапом роста города, сообщила пресс-служба администрации наукограда во вторник, 27 ноября.

На втором этапе рассчитывают расширить границы в сторону Кривского. Сроки, в которые планируют растянуть Обнинск пока не называются.

На новых землях будут строить предприятия, дома и дороги.

В наукограде уже планируют продлить проспект Ленина, чтобы он пересекал Борисоглебскую. Деньги на удлинение просят их областного бюджета.