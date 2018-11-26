Бухгалтеров, укравших у завода 2 миллиона, наказали условно

26.11.2018 18:56 478

Три жительницы Обнинска осуждены за мошенничество в особо крупном размере, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Женщины работали на приборостроительном заводе наукограда и, будучи профессиональными бухгалтерами, на протяжении трех лет похитили у организации более 2 миллионов рублей.

Суд назначил мошенницам наказание от двух с половиной до трех с половиной лет лишения свободы условно, сообщила пресс-служба прокуратуры области.