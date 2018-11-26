Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 26 ноября
$ 65.67 0.06
74.94 0.13
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Администрация Думиничей убрала залежавшийся мусор

26.11.2018 21:00 0 117
Администрация Думиничей убрала залежавшийся мусор

Прокуратура проверила деятельность администрации поселка Думиничи на соблюдение законодательства об отходах.

Проверка установила, что вывоз крупногабаритных коммунальных отходов на территории ГП «Поселок Думиничи» осуществляется несвоевременно.

Так, при проверке площадок для временного хранения отходов, прокуроры установили, что вывоз крупногабаритных отходов с указанных площадок не осуществляется должным образом, что приводит к складированию их у контейнеров.

Прокуратура района вынесла представление главе администрации поселка и меры по устранению недочетов были приняты, сообщила пресс-служба ведомства.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Мещовский район станет лучше кормить детей после прокурорской проверки 26.11.2018 20:00

Бухгалтеров, укравших у завода 2 миллиона, наказали условно 26.11.2018 18:56

Дагестанец обманул государство почти на миллиард рублей и получил два года 26.11.2018 17:43

Ревнивый муж сядет на 12 лет за убийство друга 26.11.2018 16:30

Три иномарки столкнулись на трассе в Боровском районе 26.11.2018 13:24

В Боровске сбили пенсионера 26.11.2018 13:07

«Мерседес» протаранил два «Фольксвагена» 26.11.2018 12:51

У Думиничей «Лада» врезалась в «Газель» 26.11.2018 12:29

В выходные на дорогах области получили травмы 9 человек 26.11.2018 11:50

Расписание электричек Москва-Малоярославец вскоре изменится 26.11.2018 11:42


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

На Новый год клиенты Среднерусского банка ПАО Сбербанк получат подарки за платежи ЖКХ

Сегодня 10:57
Новости компаний

Россельхозбанк запустил акцию для зарплатных клиентов

«Ростелеком» дарит абонентам личный кинотеатр

ВТБ присоединился к налоговому мониторингу

ВТБ упростил условия по рефинансированию кредитов

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

ChudoKaluga's блог - Застройщик ООО «Строительная корпорация «Домстрой»

ChudoKaluga 23 сен 2018 19:11

Новости партнеров

Как выбрать хороший плед?

Как получить налоговый вычет на покупку квартиры?

Что дает техническая модернизация мотор-редукторов?

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.