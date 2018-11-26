Администрация Думиничей убрала залежавшийся мусор

26.11.2018 21:00 117

Прокуратура проверила деятельность администрации поселка Думиничи на соблюдение законодательства об отходах.

Проверка установила, что вывоз крупногабаритных коммунальных отходов на территории ГП «Поселок Думиничи» осуществляется несвоевременно.

Так, при проверке площадок для временного хранения отходов, прокуроры установили, что вывоз крупногабаритных отходов с указанных площадок не осуществляется должным образом, что приводит к складированию их у контейнеров.

Прокуратура района вынесла представление главе администрации поселка и меры по устранению недочетов были приняты, сообщила пресс-служба ведомства.