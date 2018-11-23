Такси столкнулось с ВАЗ 2110 в Калуге

23.11.2018 12:28 247

В пятницу, 23 ноября, раскрашенный автомобиль одной из таксофирм столкнулся с легковой машиной на калужской улице Тарутинской.

ДТП произошло в 9:26 утра, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС. Судя по фотографии с места, машины врезались друг в друга практически лоб в лоб.

В результате аварии пострадал один человек.