Контрабандист заказал по почте нелегальные вещества

23.11.2018 11:46 193

44-летний мужчина с помощью почты пытался получить сильнодействующие вещества из Республики Беларусь, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областной прокуратуры. Мужчина купил вещества через интернет и попросил отправить международным почтовым отправлением, чтобы избежать пограничного контроля. Как удалось поймать хитрого контрабандиста не уточняется. Мужчина полностью признал вину на суде и получил 3 года условно.



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