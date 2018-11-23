Санкционный сыр нашли на базе в Калуге

23.11.2018 10:53 349

Запрещенный к ввозу в Россию продукт нашли на калужской продуктовой базе в четверг, 22 ноября. В одном из торговый павильонов продавался сыр из Германии. Всего санкционного продукта было 8 кг, сообщает пресс-служба Россельхознадзора. «Санкционку» изъяли и уничтожили.



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