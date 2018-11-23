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Дизельное топливо подскочило в цене на 4,8%

23.11.2018 10:26 5 276
Дизельное топливо подскочило в цене на 4,8%

Дизельное топливо резко подорожало на заправках ООО «Газпромнефть-Центр» на прошлой неделе.

Цена за литр выросла на 4,8%, сообщила пресс-служба правительства региона.

На остальных заправках розничные и оптовые цены на топливо существенно не изменились.

По данным пресс-службы в Калужской области минимальные среди соседних регионов средние цены на бензин (41,15руб./л) и дизельное топливо (42,90 руб./л).


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