Мандарины прекратили дешеветь и начали дорожать

23.11.2018 10:12 242

Продолжавшееся почти месяц снижение цен на мандарины прекратилось, цены на новогодний цитрусовый за минувшую неделю в магазинах федеральных сетей выросли на 3,9%.

Также в области подорожали рыбные консервы на 5,6%, морковь и макароны на 3,4%, виноград на 2,9%, мороженная рыба (1%), рисовая крупа (1,2%)

Зато в регионе подешевели подсолнечное масло на 2%, хлеб белый на 1,6%, сметана на 1,2% свинина на 0,9%, сообщила пресс-служба правительства региона.