Девушка наврала про работу, чтобы получить кредит

23.11.2018 11:44 360

28-летняя жительница Малоярославецкого района пришла в банк за кредитом, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областного УМВД. Она уверяла, что работает в крупной фирме на хорошей должности и получает приличную зарплату. А деньги ей нужны на покупку новой бытовой техники.

Девушке выдали 30 тысяч. И она пропала. Мобильный оказался недоступен. Когда сотрудники попытались позвонить ей на работу, выяснилось, что такой женщины там нет.

Банкиры обратились в полицию. Сотрудники органов пришли к даме домой, та заявила, что денег нет, так она безработная. Но обещала устроиться на работу и погасить задолженность.

На женщину заведено дело о мошенничестве.