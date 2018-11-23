Бесценную шубу украли в Обнинске

23.11.2018 10:25 495

Жительница Обнинска на днях обратилась в полицию с заявлением о краже шубы, которую она использовала для утепления окна на первом этаже в квартире.

Похищенная шуба была очень старой и никакой ценности не представляла.

Бесценный утеплитель украл знакомый заявительницы. Он пытался напроситься к женщине в гости, звонил в дверь, стучал в окно, но она не открыла. Тогда он вытащил лежавшую между рамой и решеткой шубу и выкинул ее.

Узнав, что знакомая обратилась в полицию, похититель нашел шубу и вернул.

Полицейские решают, возбуждать ли уголовное дело.