Калужанин переклеивал ценники, чтобы сэкономить в магазине

23.11.2018 09:38 867

Предприимчивый калужанин ограбил супермаркет на 33 тысячи рублей переклеивая ценники, сообщила в пятницу, 23 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина в июле решил сэкономить и наклеил стикеры с более дешевого товара на более дорогой. Расплатившись, он уехал.

Обнаружив, что мошенничество проходит, житель областного центра еще несколько раз так грабил магазин пока руководство не заметило недостачу и не обратилось в полицию.

Мужчина признался в махинациях, возместил ущерб, но ему все равно светит суд за мошенничество.