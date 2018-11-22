Коммерсанта незаконно назначили директором муниципального предприятия

22.11.2018 21:00 185

Жителя Людиново назначили и.о. директора муниципального унитарного жилищно-коммунального предприятия «Болва» в нарушение закона о противодействии коррупции, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Дело в том, что мужчина — учредитель коммерческой строительной организации, а руководители унитарных предприятий не имеют права занимать другие должности, чтобы не было конфликтов интересов.

Директора попытаются уволить через суд.