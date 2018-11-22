Калужские спасатели получили уникальную пожарную машину

22.11.2018 17:50 394

Калужские спасатели испытали в четверг, 22 ноября, новую пожарную машину для тушения крупных пожаров и промышленных пожаров.

Одна новая пожарная автоцистерна может заменить 3-4 обычных на месте пожара. Она большая - длинной 11 метров и шириной 2,5 метра. В машину можно залить до 10 тыс литров воды и 2 тыс литров пенообразователя. Подавать воду она может со скоростью 150 л/с. Причем подключить к машине можно до 20 рукавов.

Подобных автомобилей всего 5 во всей стране, сообщает пресс-служба главного регионального управления МЧС.