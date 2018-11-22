Сисадмин ограбил медицинский центр на 130 тысяч рублей

22.11.2018 19:33 532

Системный администратор одного из медицинских центров наворовал комплектующих и техники на 130 тысяч рублей, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Воровать компьютерщик начал в сентябре. Он подменил материнку и процессор нового компьютера на подержанные. Похищенные комплектующие — продал.

Затем он похитил ноутбук, а два жестких диска в стационарном компьютере подменил на неработающие. Позже сисадмин украл еще 3 ноутбука.

Задержанный полицейскими мужчина раскаялся. На него заведено 6 дел о краже. Он под подпиской о невыезде.