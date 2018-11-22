Гололед и северо-восточный ветер надвигаются на Калужскую область

22.11.2018 13:25 1154

В ближайшие часы четверг, 22 ноября, погода в Калужской области испортится.

В регионе усилится северо-восточный ветер, его порывы местами будут достигать 12-17 м/с, опубликовала прогноз пресс-служба главного регионального управления МЧС.

На дорогах местами будет гололедица.

Жителям области рекомендуют по возможности оставаться дома, в если пришлось выйти, то на улице надо быть особенно аккуратными на проезжей части и держаться подальше от неустойчивых конструкций.