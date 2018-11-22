«Мицубиси» не пропустила «БМВ» на Степанке

22.11.2018 09:51 518

Mitsubishi и BMW столкнулись на калужской улице Степана Разина в среду, 21 ноября, в 19:47. 22-летний водитель на «Мицубиси» решил повернуть направо на улицу Тульскую из левого ряда и не пропустил ехавшую прямо в правом ряду «БМВ», сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного ГИБДД. В результате пострадал 24-летний мужчина, управлявший BMW .



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