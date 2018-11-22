Пьяного водителя ПАЗа остановили инспекторы

22.11.2018 09:13 613

Инспекторы ГИБДД остановили на трассе водителя пассажирского ПАЗа у которого не горели фары, сообщила в четверг, 22 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Когда водитель вышел и начал объяснять, что фары во время езды перестали работать, инспекторы поняли, что он нетрезв. Водитель уверял, что не употреблял, но подуть в трубочку не отказался. Показания алкотестера подтвердили догадку полицейских.

Пассажиров в салоне не было, шофер немного не доехал до конечной остановки своего маршрута. Почему он пил водитель не объяснил.

Насколько лишить прав автомобилиста решит суд.