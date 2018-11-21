В аварии на перекрестке Московской и Либкнехта пострадали люди

21.11.2018 16:50 359

Сегодня, 21 ноября, около 15 часов в Калуге произошло ДТП.

На перекрестке улиц Московской и Карла Либкнехта столкнулись «Опель Астра» и «Тойота». В результате столкновения пострадали люди, тяжесть полученных ими травм и причины происшествия в настоящий момент уточняются.

В ликвидации последствий аварии принимали участие пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и бригада медицинской помощи.