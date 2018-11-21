Жительница Балабаново дала отпор грабителю

21.11.2018 09:30 987

Жительница Балабаново выходила из кафе, как вдруг неизвестный вырвал у нее сумку и попытался скрыться, сообщает 21 ноября областное УМВД.

Девушка бросилась вдогонку за похитителем и он, поняв, что от преследования ему не уйти, выбросил добычу.

Отважная гражданка пожаловалась в полицию и горе-грабителя задержали. Теперь ему придется ответить по двум уголовным статьям: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Грабеж».