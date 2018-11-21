Нашедшим чужой кошелек грозит шесть лет тюрьмы

21.11.2018 08:38 6869

На днях в Дзержинском районе женщина потеряла кошелек, а проблемы теперь будут у тех, кто его нашёл, сообщает 21 ноября ОМВД России по Дзержинскому району.

О пропаже она узнала на следующий день, когда ей на телефон стали поступать смс-уведомления о списании денег с карты, которая находилась в потерянном кошельке. Женщина обратилась в полицию.

Оперативная группа задержала подозреваемых: ими оказались двое неработающих жителей Кондрово, которые нашли кошелек и воспользовались деньгами и картой, будучи уверенными, что останутся незамеченными.

Однако ответственности им избежать не удалось, уже через несколько часов за ними пришли стражи правопорядка и завели уголовное дело по статье «Кража». Мужчинам грозит до шести лет тюрьмы