Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Калуге

20.11.2018 10:48 512

Вчера, 19 ноября, около 21:00 в Калуге сбили пешехода. ДТП произошло на перекрестке улиц Академика Королева и Гагарина. 39-летний водитель «Тойоты», поворачивая с улицы Королева налево, наехал на женщину, переходившую перекресток на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая получила многочисленные травмы, сообщает УМВД России по Калуге.



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