Калужанка ограбила соседку, чтобы отдать долг

Жительница Калуги украла у соседки кредитную карту и сняла с нее деньги чтобы отдать знакомому долг в 10 тысяч рублей, сообщила в воскресенье, 18 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Девушка случайно подсмотрела пин-код своей соседки. И когда та забыла телефон дома, согласилась съездить и привезти аппарат. Женщина дала ей ключи от квартиры. В прихожей калужанка нашла не только сотовый, но и кредитную карту. Она зашла в банк, сняла с карты 29 тысяч, а кредитку выкинула.
Женщина узнала о краже только когда от банка начали приходить СМСки с требованием пополнить счет.
Воровку установили благодаря камерам видеонаблюдения. Она пообещала вернуть деньги.
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