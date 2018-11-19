Калужанка ограбила соседку, чтобы отдать долг

19.11.2018 08:00 32

Жительница Калуги украла у соседки кредитную карту и сняла с нее деньги чтобы отдать знакомому долг в 10 тысяч рублей, сообщила в воскресенье, 18 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Девушка случайно подсмотрела пин-код своей соседки. И когда та забыла телефон дома, согласилась съездить и привезти аппарат. Женщина дала ей ключи от квартиры. В прихожей калужанка нашла не только сотовый, но и кредитную карту. Она зашла в банк, сняла с карты 29 тысяч, а кредитку выкинула.

Женщина узнала о краже только когда от банка начали приходить СМСки с требованием пополнить счет.

Воровку установили благодаря камерам видеонаблюдения. Она пообещала вернуть деньги.