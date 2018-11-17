Рабочий оставил без глаза коллегу во время покоса

17.11.2018 09:37 413

Уголовное дело возбуждено после неудачного покоса в Кировском районе, сообщила в субботу, 17 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Рабочий одной из дорожных организаций нарушил технику безопасности. В результате во время покоса травы у него из-под триммера вылетел металлический предмет и отлетел другому рабочему в правый глаз. В результате мужчина получил проникающее ранение глазного яблока с травматической катарактой.

Неосторожному косцу грозит до года заключения.