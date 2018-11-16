Доверчивый мужчина взял кредит для незнакомца

Незнакомец подошел к жителю Калужской области на улице и попросил купить для него в кредит телевизор и стиральную машину и мужчина согласился, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба областного УМВД.
Незнакомец сказал, что у него нет с собой паспорта. В итоге доверчивый мужчина даже не прочитал условия договора, в котором было сказано, что кредит оформлен на него, а он думал, что просто является поручителем. Техники купили более чем на 50 тысяч рублей.
Когда житель области узнал, что кредит не выплачивается, то пошел в полицию. Сотрудники органов выяснили, что «развел» калужанина приезжий из Белгородской области. Технику тот продал, деньги потратил. У мошенника уже есть судимость.
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