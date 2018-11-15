Интернет-мошенники обирают калужан

15.11.2018 21:00 189

В настоящее время социальные сети представляют собой не только площадку для общения, но и дают возможность мошенникам реализовывать коварные планы, предупреждает в четверг, 15 ноября, УМВД по Калужской области.

Некоторым пользователям приходят сообщения с просьбой о финансовой помощи от знакомых и родственников. Так, две калужанки перевели суммы в 8000 и 5000 рублей на счет мошенников, будучи уверенными, что помогают близким. При этом ни одна из потерпевших не проверила информацию.

Часто граждане теряют деньги, совершая покупки в интернете. Например, один калужанин, пытаясь приобрести сварочный аппарат по объявлению, перевел 13 000 рублей мошенникам и никакого аппарата не получил.