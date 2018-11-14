Сельские администрации оказались недоступны инвалидам

14.11.2018 08:00 330

Администрации сел Гаврики, Серпейск, поселка Молодежный, железнодорожной станции Кудринская в Мещовском районе и самого города Мещовска оказались вне зоны доступа маломобильных групп населения, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба калужской областной прокуратуры.

Пандусов или подъемников нет, смотровых панелей и тактильных вывесок нет, отсутствуют разделительные поручни на лестнице, не выделены цветом или фактурой крайние ступени на лестницах и навес с водоотводом у входа.

Такие же нарушения найдены в сельских домах культуры.

В итоге оштрафованы 10 должностных лиц, 7 получили дисциплинарные наказания.

Нарушения устранены.