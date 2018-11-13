Воду отключат на улицах в центре Калуги

13.11.2018 17:27 347

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В среду, 14 ноября, холодную воду отключат на двух улицах в центре Калуги для аварийно-ремонтных работ на улице Пухова.

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