Приставы отобрали зимнюю резину у водителя во время рейда на дороге

13.11.2018 17:03 326

Более 20 машин должников поймали приставы во время рейда на трассе «Мещовск-Мосальск», сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба ведомства.

Часть должников сразу же оплатили штрафы и налоги почти на 10 тысяч рублей. У других автолюбителей описали и арестовали имущество в общей стоимости на 118 тысяч, в том числе автомобиль Лада «Приора», автомагнитолу, зимнюю резину, наборы инструментов и прочее. Если в течение 10 дней долги не будут оплачены, все это уйдет с молотка.

Для ловли неплательщиков приставы применили современный комплекс «Дорожный пристав». Его камеры считывают номера автомобилей и сразу сверяют их с базой данных приставов.