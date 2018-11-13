Калужские призывники отправились служить в элитные полки

13.11.2018 16:25 275

10 калужан во вторник, 13 ноября, отправились служить в элитные части: в Президентский, Семёновский и Преображенский полки.

Служба в этих элитных подразделениях дает возможность получить офицерское звание в Федеральной службе охраны, сообщила пресс-служба городской думы.

Президентский полк охраняет Кремль, участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем уровне, несет вахту у Вечного огня у кремлевской стены.

Преображенский и Семеновский полки участвуют в проведении ритуалов встреч и проводов официальных делегаций.