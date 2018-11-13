Калужанка наврала о краже паспорта

13.11.2018 11:59 331

51-летнюю жительницу Калуги оштрафовали за вранье о краже паспорта, сообщила во вторник, 13 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина потеряла паспорт и чтобы не платить штраф за его потерю, заявила, что документ у нее украли.

Во время расследования полицейские выяснили, что никто «потерпевшую» не грабил. Ей пришлось признать вину. В итоге женщину наказали на 20 тысяч рублей.