Пучковский мост погрузился в темноту

12.11.2018 18:03 348

Освещение будет отсутствовать в понедельник, 12 ноября, на Пучковском мосту в Калуге.

Электричество отключат по техническим причинам. Каким именно не уточняется.

Управление дороги «Москва-Бобруйск», которое следит и за мостом, призывает водителей быть острожными и внимательными и извиняется за доставленные неудобства.