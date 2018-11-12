Две аварии на обнинских подстанциях произошли за выходные

12.11.2018 16:22 278

Электричество отключалось в обнинских микрорайонах в субботу, 11 ноября, и воскресенье, 12 ноября, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

В субботу была повреждена кабельная линия на улице Цветкова. Без электроснабжения оставались 16, 17, 20, 23 микрорайоны. Через два часа им вернули свет. Кабельную линию до сих пор восстанавливают.

В воскресенье в пять утра отключилась подстанция Окружная. Без напряжения остались 45 микрорайон, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и муниципальная промзона. Через час свет дали. Почему отключилась подстанция разбираются специалисты.