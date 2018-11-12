Две аварии на обнинских подстанциях произошли за выходные

Электричество отключалось в обнинских микрорайонах в субботу, 11 ноября, и воскресенье, 12 ноября, сообщила пресс-служба администрации наукограда.
В субботу была повреждена кабельная линия на улице Цветкова. Без электроснабжения оставались 16, 17, 20, 23 микрорайоны. Через два часа им вернули свет. Кабельную линию до сих пор восстанавливают.
В воскресенье в пять утра отключилась подстанция Окружная. Без напряжения остались 45 микрорайон, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и муниципальная промзона. Через час свет дали. Почему отключилась подстанция разбираются специалисты.
|
Три мины нашли и обезвредили в Калужской области 12.11.2018 19:00
Мужчина вышел из душа и обнаружил в доме вора 12.11.2018 18:32
Пучковский мост погрузился в темноту 12.11.2018 18:03
Дом в центре Калуги больше суток будет без света 12.11.2018 18:00
Яглово на сутки останется без воды 12.11.2018 17:35
Количество простуд активно снижается в области 12.11.2018 14:43
Девять человек пострадали и один погиб в девяти ДТП 12.11.2018 14:21
Начинающего наркоторговца приговорили к 9 годам колонии 12.11.2018 13:55
Инвалиду в колонии не давали нормально передвигаться 12.11.2018 13:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: