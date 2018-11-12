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Водителей протестируют на ВИЧ прямо на посту ДПС

12.11.2018 12:01 4 244
Водителей протестируют на ВИЧ прямо на посту ДПС

Экспресс-тестирование водителей на ВИЧ-инфекцию пройдет на посту Пучково в Калуге в среду, 14 ноября, с 9 до 12.

Планируется, что в акции также будут участвовать волонтеры. Они будут раздавать листовки, сообщает калужский центр СПИД.

ВИЧ-инфекция продолжает распространяться в регионе. К концу октября 2018 года количество больных достигло 3349 человек, из них 260 выявили в текущем году. Чаще всего заболевают люди от 30 до 50 лет.


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