Водителей протестируют на ВИЧ прямо на посту ДПС

12.11.2018 12:01 244

Экспресс-тестирование водителей на ВИЧ-инфекцию пройдет на посту Пучково в Калуге в среду, 14 ноября, с 9 до 12.

Планируется, что в акции также будут участвовать волонтеры. Они будут раздавать листовки, сообщает калужский центр СПИД.

ВИЧ-инфекция продолжает распространяться в регионе. К концу октября 2018 года количество больных достигло 3349 человек, из них 260 выявили в текущем году. Чаще всего заболевают люди от 30 до 50 лет.