Житель Обнинска присвоил забытый ноутбук и рискует сесть на 5 лет

12.11.2018 11:23 222

Жительница Обнинска забыла ноутбук у банкомата и лишилась техники, сообщила в понедельник, 12 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Она сняла деньги с карточки в терминале в сетевом магазине и ушла, оставив компьютер. А когда вернулась за забытой вещью, не нашла ее.

Полицейские выяснили, что технику забрал местный житель 1979 года рождения. Ноутбук он вернул.

Мужчину будут судить за кражу. Ему грозит 5 лет колонии.