Подросток ночью попал под колеса иномарки

12.11.2018 12:14 227

В воскресенье, 11 ноября, водитель на «Хендае» сбил 15-летнюю девочку в Балабаново.

ДТП произошло ночью в 2:15 на улице 50 лет Октября. По предварительным данным, школьница перебегала дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате ребенок получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.