Баня сгорела на Малинниках

12.11.2018 08:35 852

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Пожарные получили сообщение о возгорании в 19:39. Баня загорелась в садовом товариществе «Карьерный».

В воскресенье, 11 ноября, частная баня сгорела на калужской улице Северной на Малинниках.

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