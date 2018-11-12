Женщина ограбила собутыльника на 5 тысяч

12.11.2018 08:27 243

Житель Кирова на днях распивал горячительные напитки вместе со своей знакомой.

После застолья мужчина заснул, а проснувшись, обнаружил, что из-под подушки исчезли деньги. Потерпевший лишился 5 тысяч рублей.

Полицейские задержали 35-летнюю женщину. Похищенные деньги она успела потратить, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Задержанную будут судить за кражу. У нее уже есть судимости, в том числе и за воровство.