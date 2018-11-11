Подросток украл печь, чтобы греться в шалаше

11.11.2018 14:36 387

В Кирове завели уголовное дело на 17-летнего подростка.

Как-то вечером молодой человек проник на приусадебный участок и попытался похитить садовую печь. Хозяин спугнул подростка, но ночью настойчивый воришка все-таки довел дело до конца и печь украл.

Утром мужчина заявил в полицию о пропаже, ущерб по его словам составил 5200 рублей.

Вскоре стражи порядка поймали несовершеннолетнего похитителя. Он рассказал, что печку он хотел установить в шалаше, который они с друзьями построили на окраине города.

Похищенное возвращено владельцу, сообщает пресс-служба УМВД области.