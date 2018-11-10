В Обнинске откроют центр трансплантации органов

10.11.2018 14:52 166

В Обнинске планируют открыть медицинский центр трансплантации органов.

Сейчас законопроект проходит последнее согласование в Госдуме, и все идет к тому, что жители Обнинска и его окрестностей смогут презентовать свои органы человечеству для дальнейшего использования, сообщает портал Obninsk.name.

Проводить операции планируется в НМИЦ радиологии.



