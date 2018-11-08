Полицейским Обнинска компенсируют съем жилья

08.11.2018 08:45 165

Как сообщает портал Obninsk.name, в обнинской муниципальной программе «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» участвуют в основном городские педагоги и медики, а полицейским из бюджета города подобную помощь до сих пор не оказывали.

Но теперь и у сотрудников правоохранительных органов появилась аналогичная федеральная программа: сумма оплаты арендованного жилья компенсируется стопроцентно.

Пока в наукограде в лишь трое сотрудников полиции приняли участие в данной программе, но, по мнению журналистов портала, возможно со временем эти меры помогут решить кадровую проблему полиции.