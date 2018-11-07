С пьянством на дорогах станут бороться с помощью приборов виртуальной реальности

07.11.2018 15:35 131

В Калужской области в рамках реализации проекта «Автотрезвость» появился шлем виртуальной реальности для смартфонов.

Гаджет позволяет моделировать разные степени опьянения: опьянение в дневное время, опьянение в ночное время суток и сильное опьянение. Тем самым шлем усложняет задачу и моделирует ситуацию нетрезвого вождения в ухудшенных условиях.

Теперь во всех автошколах города будут проводится обучающие занятия с использованием новых приборов: очков – тренажеров «Фатальное зрение» и виртуального шлема, имитирующих влияние алкоголя на поведение человека и помогающий понять и избежать риска вождения в нетрезвом состоянии, сообщил отдел ГИБДД УМВД России по г. Калуга.