Три человека пострадали в столкновении иномарки и ВАЗа

07.11.2018 10:39 361

Вчера, 6 ноября, на 109 километре трассы М-3 «Украина» произошла авария.

35-летний мужчина за рулем автомобиля «Киа», двигаясь из Москвы в сторону Калуги, совершая разворот, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2111, ехавшему навстречу.

В результате столкновения пострадали 3 человека: виновник аварии и его пассажир, молодой человек 24 лет, а также пассажир ВАЗа, женщина 47 лет. Все они получили травмы различной степени тяжести, сообщает ОМВД России по г. Обнинску.