Калужские силачи отметили День победного окончания Великого стояния на Угре

06.11.2018 17:06 112

На днях в Калуге прошли соревнования по силовым видам спорта, приуроченные ко Дню победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года. Сам праздник отмечается, напомним, 11 ноября.

20 спортсменов в силовых категориях до 85 килограмм и выше боролись за победу. Победители были награждены кубками, медалями и памятными грамотами, сообщает 6 ноября пресс-служба городской управы.