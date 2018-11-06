Легковушка столкнулась с МАЗом на трассе М3 «Украина»

06.11.2018 16:46 144

Сегодня в Малоярославецком районе столкнулись легковушка и грузовик.

На 114 километре трассы М-3 «Украина» легковой «Форд» влетел под МАЗ. В результате аварии пострадал человек, тяжесть полученных им травм и причины дорожно-транспортного происшествия на данный момент уточняются.

На месте аварии работали спасатели областного МЧС, патруль ГИБДД и медики.