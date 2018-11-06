Фирму оштрафовали на 35 тысяч за задержку зарплаты работникам

06.11.2018 20:00 140

Работники сельхозпредприятия обратились в прокуратуру Медынского района с жалобами на невыплату зарплаты, сообщила во вторник, 6 ноября, пресс-служба областного ведомства.

Проверка установила, что заработная плата за август 2018 выплачена с большой задержкой, за что прокуроры привлекли юридическое лицо к ответственности и оштрафовали на 35 000 рублей.