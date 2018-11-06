Несостоявшаяся бизнес-леди отдала мошенникам 240 000 рублей

06.11.2018 09:59 471

На днях жительнице Обнинска позвонила неизвестная, и, представившись сотрудницей биржевой компании, стала выспрашивать персональные данные. Женщина разоткровенничалась, выложив всю биографию, и под конец разговора согласилась попробовать себя в бизнесе.

Потерпевшей объяснили, что для получения барышей на бирже надо установить специальную программу на компьютер и осуществить денежные переводы на предоставленный счет. Для раскрутки бизнеса ей порекомендовали взять кредиты, что она и сделала, перечислив на счет мошенников 110 000 и 130 000 рублей, взятые в банках.

Позже, похваставшись родне выгодным трудоустройством, потерпевшая осознала размер бедствия, сообщает пресс-служба обнинского ОМВД.