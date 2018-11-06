Бабушка обменяла сбережения на прикольные тысячные

06.11.2018 08:54 275

Мошенница, под видом сотрудницы социальной службы, обобрала пенсионерку.

Незнакомка поведала бабушке о якобы грядущей денежной реформе, при которой из оборота будут изъяты купюры номиналом 5000 рублей, и предложила обменять их по тысяче. Пожилая женщина согласилась и обмен состоялся.

Через некоторое время выяснилось, что полученные купюры не настоящие, а билеты Банка приколов.

По факту мошенничества полицейские Обнинска возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.