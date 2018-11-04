Снаряд нашли в Калуге на «спичке»

04.11.2018 17:28 1635

Артиллерийский снаряд калибром 76 мм обезвредили саперы на улице Постовалова в калужском районе «Спичка» в воскресенье, 4 ноября.

Взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны нашли в одном из одноэтажных домов. Как опасный предмет попал в здание не уточняется.

В тот же день у Думиничском районе рядом с дорогой М3 «Украина» нашли и обезвредили минометную мину 81 мм.