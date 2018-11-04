Две иномарки столкнулись на Силикатном

04.11.2018 14:50 74

«Тойота» и «Фольксваген» столкнулись в воскресенье, 4 ноября, в калужском микрорайоне Силикатный на улице Гурьянова.

ДТП произошло в 11:56. На место выехали представители трех спецслужб: МЧС, «Скорая» и ГИБДД. Всего 9 человек.

По данным главного управления МЧС России по региону, в результате аварии пострадали несколько человек. Обстоятельства ДТП уточняются.



