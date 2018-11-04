Обнинскую пенсионерку обокрали лжекоммунальщики

04.11.2018 14:45 91

82-летняя жительница Обнинска пострадала от лжесотрудниц коммунальных служб, сообщила в воскресенье, 4 ноября, пресс-служба УМВД.

Женщины познакомились с бабушкой на улице и предложили помочь вернуть деньги за электроэнергию. Документов не показали, но спросили у старушки номер сберкнижки, чтобы на нее перечислили деньги.

Пенсионерка пригласила женщин в дом, там они долго общались, а потом ушли. После их ухода бабушка обнаружила, что в кошельке в сумке в коридоре нет 15 тысяч. В краже подозревают «коммунальщиков».