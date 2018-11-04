Обнинскую пенсионерку обокрали лжекоммунальщики

82-летняя жительница Обнинска пострадала от лжесотрудниц коммунальных служб, сообщила в воскресенье, 4 ноября, пресс-служба УМВД.
Женщины познакомились с бабушкой на улице и предложили помочь вернуть деньги за электроэнергию. Документов не показали, но спросили у старушки номер сберкнижки, чтобы на нее перечислили деньги.
Пенсионерка пригласила женщин в дом, там они долго общались, а потом ушли. После их ухода бабушка обнаружила, что в кошельке в сумке в коридоре нет 15 тысяч. В краже подозревают «коммунальщиков».
|
Две иномарки столкнулись на Силикатном 04.11.2018 14:50
Мигрант украл у строителей отечественную машину 04.11.2018 10:38
«Газель» сбила пешехода в Малоярославце 04.11.2018 09:20
Старушка пропала в лесу под Мятлево 03.11.2018 21:03
Обнинец потерял 350 тысяч, попытавшись отдать 200 рублей 03.11.2018 16:59
После двух литров вина мужчина украл телефон 03.11.2018 12:04
Калужанка нашла кошелек и может сесть на 5 лет 03.11.2018 10:42
Иномарка сгорела в Обнинске 03.11.2018 09:16
Ермолино наказали за оставленные себе штрафы 02.11.2018 20:27
Житель Подмосковья привез в Калугу и Обнинск фальшивки 02.11.2018 19:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: